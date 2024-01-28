Продолжение детектива "Шеф" с Андреем Чубченко стартует на НТВ 29 января

По мнению пользователей социальных сетей, это одна из самых ожидаемых картин

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Премьера шестого сезона детектива "Шеф" состоится в понедельник. Как сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании "Триикс медиа", занимавшейся производством картины по заказу НТВ, пользователи социальных сетей назвали ее одной из самых ожидаемых.

"29 января стартует продолжение остросюжетного детектива "Шеф. Мужская работа". Это шестой сезон проекта, который в соцсетях признан одним из самых ожидаемых. Премьера состоится на телеканале НТВ", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что по сюжету генерал Виктор Расторгуев в исполнении заслуженного артиста России Андрея Чубченко вернется из Москвы в Санкт-Петербург на должность главного розыскника, чтобы вновь наводить порядок на улицах, встретить своих давних друзей и найти новую любовь.

"Мой герой Расторгуев как был принципиальным, честным, справедливым человеком, таким и остался. Кто изменился за все минувшие сезоны, так это я, как актер и как человек. Надеюсь, в лучшую сторону. Я внимательно читал отзывы зрителей и учел их замечания. Этот персонаж уже стал частью меня. Я думаю, что каждый сезон "Шефа" обладает своей неповторимой индивидуальностью, поэтому наш сериал не рассыпается и остается востребованным и любимым", - приводят в пресс-службе слова Чубченко.

По его словам, в новом сезоне будет больше активности, движения: драки, взрывы, погони, задержания преступников. "Сериал снимали в самых разных локациях, больше всего мне запомнилась сцена на катере, над которой мы работали больше четырех часов, разъезжая по каналам Санкт-Петербурга. Это было прекрасно, потому что ты одновременно и работаешь, и любуешься красотами и величием города Петра", - подчеркнул он.

Шестой сезон включает 30 серий. Продюсерами сериала выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Авторами сценария являются Андрей Лариков, Мария Ошмянская и Александр Иванов. Режиссерами-постановщиками стали Александр Черняев и Арменак Назикян. Роли также исполнили Кирилл Полухин, Эльдар Лебедев, Дмитрий Сутырин, Александр Солоненко, Владимир Литвинов, Евгения Игумнова, Геннадий Смирнов и другие.

О "Триикс медиа"

Созданная в 2006 году кинокомпания "Триикс медиа" является одной из крупнейших продюсерских компаний полного цикла. Снятый кинокомпанией фильм "Небо", по данным Национальной медиагруппы, находится в лидерах рейтинга российских фильмов с высоким социальным эффектом.