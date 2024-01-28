В Амстердаме прошла акция в поддержку мира на Украине и в Палестине

Демонстранты несли транспаранты "Мир с Россией", "Свободная Палестина" и "Нет оружию для мира"

АМСТЕРДАМ, 28 января. /ТАСС/. Акция в поддержку мира на Украине и прекращения боевых действий на палестинских территориях прошла в Амстердаме. Несколько десятков человек приняли участие в митинге на центральной площади и прошли по улицам города под барабанную дробь.

Многие участники марша несли белые и голубые флаги, символизирующие мир. В толпе были видны транспаранты "Мир с Россией", "Свободная Палестина" и "Нет оружию для мира". Шествие продолжалось чуть более часа, нарушений порядка не было. Полиция присутствовала в минимальном количестве.

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"Пришел новый год, и мы надеемся, что он принесет мир на Украину и в Палестину, а также новый мировой порядок, который будет приемлемым для всех, кто живет на этой планете", - отметил в беседе с журналистами, среди которых был корреспондент ТАСС, публицист и политолог Аб Гителинк. Он выразил мнение, что украинское контрнаступление сошло на нет, а российские войска постепенно берут под свой контроль небольшие районы и деревни. По словам политолога, "российская сторона готова к переговорам, но она рассчитывает, что Украина и Запад согласятся" на включение шести регионов, включая Крым, в состав РФ. "И это вполне приемлемое решение, потому что этого хотят живущие там люди. В ходе референдумов они четко дали понять, что хотят, чтобы эти регионы вошли в состав РФ. Здесь нет никаких вопросов. Если русские уйдут, это приведет к катастрофическим последствиям", - уверен Гителинк.

По мнению политолога, завершению конфликта на Украине может способствовать победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре. "Если Трамп придет к власти, он скажет [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, что все кончено, что он должен начать переговоры с Россией и достичь договоренностей, - отметил он. - А если Зеленский не сделает этого, США прекратят поддерживать Украину. И тогда война тоже закончится, но уже поражением Украины".