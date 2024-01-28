Мурашко почтил память воинов-освободителей в Белграде

Помимо министра здравоохранения РФ, в торжественной церемонии принял участие посол России Александр Боцан-Харченко

БЕЛГРАД, 28 января. /ТАСС/. Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко и его сербская коллега Даница Груичич почтили память воинов-освободителей в Белграде и возложили цветы к вечному огню.

"Благодарю сердечно за сохранение памяти", - написал Мурашко в книге памяти на мемориале.

В торжественной церемонии, состоявшейся в Парке освободителей Белграда, также принял участие посол России Александр Боцан-Харченко, представители военного атташата РФ и военнослужащие почетного караула сербской армии.

29 января министры здравоохранения РФ и Сербии проведут переговоры и подпишут соглашение о сотрудничестве между двумя ведомствами. Мурашко также посетит ряд сербских медучреждений и институтов.

В ходе освобождения Белграда с 28 сентября по 20 октября 1944 года Красная армия потеряла убитыми 4 350 человек, ранения получили 14 488 человек. Потери Народной освободительной армии Югославии составили около 3 тыс. человек.

Всего при освобождении Югославии погибли около 8 тыс. советских солдат и офицеров. За время оккупации и в ходе освободительной борьбы в стране погибли 1,7 млн человек, из них более половины - сербы. Партизанское движение Югославии сыграло огромную роль в борьбе с фашизмом, оттягивая на себя десятки дивизий вермахта.