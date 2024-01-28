В Калининградской области прошел "Марш жизни" в память о жертвах нацистов

В мероприятии принял участие губернатор региона Антон Алиханов

КАЛИНИНГРАД, 28 января. /ТАСС/. "Марш жизни" и траурный митинг в память о жертвах нацистов прошел в поселке Янтарный Калининградской области. Об сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Антон Алиханов, принявший участие в мероприятии.

В конце января 1945 года на побережье Балтийского моря в районе Пальмникена была устроена расправа над узниками лагерей и гетто Восточной Пруссии. Изможденных и больных женщин, детей и стариков в 20-градусный прогнали пешком из Кенигсберга (ныне Калининград) к побережью Балтийского моря. "Маршем смерти" из 7 тыс. человек до Пальмникена дошло около 3 тыс. Оставшихся в живых загоняли в ледяную морскую воду и расстреливали.

"Зло существует. Это факт. И оно будет сражаться до последнего. В феврале 1945-го до окончательной победы оставалось меньше четырех месяцев. Но люди, работавшие на стороне зла, продолжали свою работу, несмотря ни на что. Поэтому и бороться со злом нужно до последнего, ему нельзя дать собраться с силами и поднять голову", - написал Алиханов.

Он напомнил, что зимой 1945 года жители Пальмникена смогли спасти от расправы нескольких человек, и подчеркнул, что границы добра и зла проходят не по политическим, национальным или религиозным границам, а через человеческие сердца, разум и поступки. "Тогда уже шла Восточно-Прусская операция, но русские, к сожалению, не успели спасти пленных. Мы шли сегодня ["Маршем жизни"] от поселка Русское, где как раз захоронены советские солдаты пытавшиеся пробиться и помешать этому "маршу смерти". Так что пусть лучше русские всегда успевают. От этого всем только лучше", - написал Алиханов.

О трагедии в Янтарном напоминает возведенный рядом с морским побережьем 10-метровый памятник. Он представляет собой воздетые к небу человеческие руки, символизирующие мольбу погибающих людей о помощи, с выбитыми на них лагерными номерами.

Согласно данным прокуратуры, на территории современной Калининградской области, которая занимает часть бывшей Восточной Пруссии, действовало не менее 56 лагерей для военнопленных и принудительно переселенных гражданских лиц. Более 114 тыс. советских граждан были уничтожены в них. Общее количество угнанных жителей оккупированных территорий СССР и военнопленных, прошедших через лагеря Восточной Пруссии, превысило 670 тыс. человек. В декабре 2023 года суд, прошедший в Калининграде по иску прокуратуры, признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Восточной Пруссии.