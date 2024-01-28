28 января, 17:44

В детском саду Вологды выявили очаг заболеваемости кишечной инфекцией

При этом количество детей, у которых выявлена инфекция, а также их состояние не уточняются

ТАСС, 28 января. Специалисты выявили "очаг групповой заболеваемости" острой кишечной инфекцией среди воспитанников детского сада №108 "Гнездышко" в Вологде. По данному факту начато эпидемиологическое расследование, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Специалистами Управления Роспотребнадзора по Вологодской области проводится эпидемиологическое расследование в связи с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями среди учащихся [дошкольного образовательного учреждения] "Детский сад №108 "Гнездышко" в городе Вологда", - говорится в сообщении.

Устанавливаются причины возникновения "очага групповой заболеваемости". "Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Вологодской области", - отметили в пресс-службе. При этом количество детей, у которых выявлена инфекция, а также их состояние не уточняются. 

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