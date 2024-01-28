В Вильнюсе демонтируют остатки советского мемориала на Антакальнисском кладбище

Городской совет одобрил предложение комиссии по исторической памяти и принял решение демонтировать находящиеся на кладбище постамент

ВИЛЬНЮС, 28 января. /ТАСС/. Власти столицы Литвы в ближайшее время намерены убрать с Антакальнисского кладбища то, что осталось от находившегося здесь мемориала в честь советских воинов Великой Отечественной войны. Об этом сообщило агентство BNS.

"Городской совет одобрил предложение комиссии по исторической памяти и принял решение демонтировать находящиеся на Антакальнисском кладбище постамент, на котором находились стелы с фигурами, и декоративное оформление вечного огня, - приводятся в сообщении слова представителя муниципалитета Габриэлюса Грубинскаса. - Это планируется сделать к середине февраля".

Воинский мемориал на Антакальнисском кладбище создан в 1951 году. Там захоронено более 3 тыс. солдат и офицеров Красной армии. В 1984 году было установлено шесть стел - стилизованных фигур из светло-серого гранита, изображающих бойцов разных родов войск.

В конце 2022 года стелы были демонтированы. Утверждалось, что они будут переданы так называемому музею советских скульптур. Но они до сих пор находятся на складах коммунального предприятия.