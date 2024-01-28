МВД РФ вновь объявило в розыск журналиста Дмитрия Гордона

Лицо повторно объявляется в розыск при возбуждении нового уголовного дела, объяснили в правоохранительных органах

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. МВД России снова объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона. Это следует из базы розыска МВД России.

"Гордон Дмитрий Ильич - украинец, 21 октября 1967 года рождения, место рождения - Киев, Украина. Переобъявлен [в розыск]", - сказано в базе.

В правоохранительных органах ТАСС пояснили, что лицо повторно объявляется в розыск при возбуждении нового уголовного дела. О каком уголовном деле идет речь, в базе розыска не уточняется.

Главное следственное управление СК в марте 2022 года возбудило в отношении Гордона уголовное дело по нескольким статьям УК РФ: за публичные призывы через СМИ к развязыванию агрессивной войны (ч. 2 ст. 354), возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности (п. "б" ч. 2 ст. 282) и публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ (п. "а" ч. 2 ст. 207.3). Журналист в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на РФ с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан России и распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан Вооруженными силами РФ. Видеозапись своего выступления он разместил на странице на YouTube. В середине июля 2022 года Гордон был объявлен в розыск.