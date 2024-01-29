Вильфанд прогнозирует облачную погоду с небольшими осадками в Москве в ближайшие дни

По словам научного руководителя Гидрометцентра, в столице ожидаются снег и дождь

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Облачная погода с небольшим количеством осадков в виде снега, мокрого снега и дождя прогнозируется в Москве на этой неделе. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода в Москве в течение всей недели будет неоднородная. В первой половине недели будет сохранятся высокое давление, будет облачно с редкими прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Осадков, к счастью, будет очень мало. <...> Со среды давление резко понизится, а погода будет облачной и мрачной", - сказал он.

По словам Вильфанда, ночь на 29 января, понедельник, прогнозируется "вполне зимняя" погода - минус 10-12 градусов, утром температура начнет расти от минус 10 градусов до минус 2-4 градусов вечером. Будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег, но преимущественно без осадков.

В ночь на 30 января температурный фон будет на уровне 2-4 градусов ниже нуля, "примерно такими ночные температуры останутся до пятницы включительно". Днем температура воздуха составит от нуля до 2 градусов тепла, кроме того, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, добавил Вильфанд.

Днем 31 января, в среду, продолжил он, ожидается от нуля до минус 2 градусов, при этом в утренние часы будет сохраняться высокое давление, около 760 мм ртутного столба. "За два дня к пятнице давление рухнет на 20-25 мм, это очень существенное понижение", - сказал метеоролог, уточнив, что понижение давления связано с прогнозируемым в среду перемещением циклона к югу. "Но поскольку теплый воздух продолжит поступать с запада это не скажется на температурном режиме, скажется это только на том, что со среды уже не будет прояснений, будет облачная мрачная погода, суточного хода никакого", - отметил метеоролог. Кроме того, со среды прогнозируются небольшие осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, добавил он.

Вильфанд также рассказал, что 1 и 2 февраля ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега. Температурный фон 1 февраля составит от минус 2 до плюс 2 градусов. В ночь на 2 февраля ожидается от нуля до минус 5 градусов, днем - от минус 3 до 2 градусов тепла.