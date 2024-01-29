В Великобритании запретят одноразовые вейпы

В канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака отметили, что около 70% британцев поддерживают инициативу правительства

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании представит законопроект, который позволит запретить продажу одноразовых вейпов в стране. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Отмечается, что запрет будет введен на фоне почти девятикратного роста числа подростков в возрасте от 11 до 17 лет, пользующихся одноразовыми вейпами, за последние два года. В канцелярии Сунака отметили, что в настоящее время 9% британцев в возрасте от 11 до 15 лет курят вейпы.

"Долгосрочные последствия для здоровья от вейпов неизвестны, но содержащийся в них никотин может вызывать сильное привыкание. При этом отказ от них иногда провоцирует беспокойство, проблемы с концентрацией и головные боли. Вейпы могут помочь взрослым бросить курить [сигареты], однако дети никогда не должны пользоваться ими", - сказано в заявлении. В нем говорится, что около 70% британцев поддерживают инициативу правительства.

В канцелярии Сунака указали, что новый законопроект предполагает введение ограничений относительно вкуса жидкостей для вейпа и упаковки продукции, чтобы сделать эти устройства менее привлекательными для подростков. Кроме того, согласно предложению правительства, вейпы не будут выставляться на видное место на прилавках магазинов. Британское правительство также введет новые штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним и запретит продажу никотиновых паучей лицам младше 18 лет.

В октябре Сунак, выступая на съезде правящей Консервативной партии, заявил, что британское правительство намерено запретить продажу сигарет лицам, родившимся 1 января 2009 года и позже. По его словам, эти меры будут внесены на рассмотрение парламента, чтобы молодые поколения британцев избежали риска пристраститься к курению.