Во Владивостоке впервые отпразднуют восточный Новый год на главной площади города

В программу вошли занятия по цигун, дегустация китайского чая, танец с драконом на шестах и огненное шоу

ВЛАДИВОСТОК, 29 января. /ТАСС/. Жители Владивостока впервые смогут отметить Новый год по восточному календарю на главной площади Владивостока в рамках общегородского праздника. Как рассказала ТАСС вице-мэр Дарья Стегний, в программе на 10 февраля запланированы занятия по цигун, традиционный танец с драконом на шестах и огненное шоу.

"Это действительно впервые, когда решено устроить столь масштабный общегородской праздник в честь восточного Нового года, раньше его отмечали у нас на различных локальных площадках. В программе много разных активностей в течение дня, а вечером - большой концерт для всех гостей площади. Городскую елку к этому времени уже демонтируют, и в полдень на ее месте мастера активного долголетия проведут для всех желающих мастер-класс по восточной гимнастике цигун", - рассказала собеседница агентства.

В течение всего дня 10 февраля на площади будет работать праздничная торговля, дегустация китайского чая, работа катка и горки. В середине дня состоится запуск и мастер класс по воздушным змеям, а к вечеру начнется концерт. В нем примут участие не только Приморские артисты, которые исполнят традиционный танец с фигурой дракона на шестах и файершоу, но и гости из Янбань-Корейского автономного округа Китая с несколькими номерами.

"Мы также пригласили на празднование всех представителей дипломатического корпуса восточных стран. Некоторые не смогут прибыть лично и пришлют видеозаписи с приветствием, но уже точно подтвердила свое участие генконсул КНР во Владивостоке госпожа Пяо Янфань", - добавила Стегний.

В этом году китайский (восточный) Новый год празднуют 10 февраля.