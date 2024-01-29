В Туве школьников начальных классов Кызыла освободили от занятий

Причиной стали 40-градусные морозы

ТАСС, 29 января. Школьники начальных классов Кызыла в Туве освобождены от занятий из-за сильных морозов, сообщили ТАСС в мэрии города.

"В связи с сильными морозами в минус 40 градусов школьники начальной школы освобождены от занятий", - сказали в мэрии.

По данным регионального главка МЧС, в Туве, гда установилась морозная погода, 29 января температура воздуха днем местами может достигнуть минус 44 градусов. На дорогах гололедица, туман. В Кызыле утром столбик термометра показывал минус 40 градусов.