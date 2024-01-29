Туристический район Камчатки в 2025 году преобразуют в муниципальный округ

Это позволит решать большее число вопросов на местах и участвовать в федеральных госпрограммах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 января. /ТАСС/. Популярный туристический Быстринский муниципальный район Камчатки в 2025 году будет преобразован в округ, что позволит решать большее количество вопросов по развитию муниципального образования на местах. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В Быстринском муниципальном районе завершился этап проведения публичных слушаний по вопросам проведения муниципальной реформы. Жители Быстринского района единогласно поддержали преобразование района в округ, ранее жители сел Анавгай и Эссо также проголосовали "за" по данному вопросу. Депутаты Думы Быстринского района также одобрили переход от двухуровневой системы местного самоуправления к одноуровневой", - говорится в распространенном сообщении.

Как сообщили ТАСС в министерстве по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края, преобразование района в округ в рамках муниципальной реформы позволит решать большее число вопросов на местах, что не всегда представляется возможным из-за статуса сельских поселений у населенных пунктов района. Также муниципальные округа могут участвовать не только в краевых, но и в федеральных госпрограммах. На данный момент в регионе существуют только два муниципальных округа - Алеутский и Мильковский.

Быстринский район - популярный туристический район на Камчатке, центром притяжения которого является село Эссо в 500 км от Петропавловска-Камчатского, которое называют "камчатской Швейцарией" из-за видов на сопки и большое количество туристических баз отдыха. В районе проживают порядка 2,5 тыс. человек.