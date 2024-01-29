Эксперты составили рейтинг вакансий для зимней работы

В подборку сервисов "Работа.ру" и "Подработка" вошли заливщик льда и водитель самосвала для вывоза снега

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Заливщик льда, инструктор по снегоходным турам и тренер по фигурному катанию вошли в подборку вакансий для зимней работы сервисов "Работа.ру" и "Подработка". Таким специалистам предлагают зарплату от 45 тыс. до 90 тыс. рублей, рейтинг имеется в распоряжении ТАСС.

"В Москве ищут заливщика льда с зарплатой 90 тыс. рублей. В список обязанностей входит: заливка хоккейной площадки на электрической машине Engo, обслуживание и поддержание инструмента в исправном состоянии, контроль за температурой ледовых полей и толщиной ледового покрытия. Необходим опыт работы в данной должности более трех лет. Работодатель предоставляет сменный график работы и спецодежду", - указано в подборке.

В топ предложений также включили вакансию заточника во Владимирской области, такому специалисту предлагают зарплату в размере 70 тыс. рублей. Соискателю предстоит заточка режущих инструментов, коньков, пил, настройка, регулировка и ремонт станков. Также до 70 тыс. рублей готовы платить инструктору по снегоходным турам в Кемеровской области с опытом работы от года. В список обязанностей входит проведение туров для гостей поселка Сухаринка и окрестностей, организация маршрутов для путешественников, а также предоставление участникам информации о местной природе и культуре.

Водитель самосвала для вывоза снега требуется в подмосковном Красногорске, зарплата - более 57 тыс. рублей. Соискателю нужно вывозить снег с территории гипермаркета в период с ноября по март, работодатель предоставляет скидки на весь ассортимент магазина, компенсацию расходов за медицинскую книжку и жилье иногородним сотрудникам.

Также в Одинцове ищут продавца хоккейных товаров с зарплатой 45 тыс. рублей. Вакансия подходит для студентов, а также приветствуются бывшие хоккеисты и фигуристы. Кроме того, тренер по фигурному катанию требуется в Туле, соискатель должен иметь высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта, а также желание работать с детьми.