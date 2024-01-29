В Хабаровском крае термальные источники и озеро Большое Токо получат охранные зоны

ХАБАРОВСК, 29 января. /ТАСС/. Охранные зоны установят в Хабаровском крае для озера Большое Токо и термальных источников. Об этом сообщила ТАСС председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края Зинаида Ошлакова.

"[Охранные зоны появятся] у памятников природы "Озеро Большое Токо и конечно-моренный ландшафт", "Термальный источник "Теплый ключ" с ручьем Чопе" и "Месторождение минерально-термальных вод "Анненские воды", - сказала Ошлакова.

Озеро Большое Токо находится в северо-западной части Аяно-Майского района на границе с Якутией. Это уникальный природный объект времен оледенений. Глубина водоема достигает 100 м, вокруг простираются ландшафты. Берега озера заросли лиственным лесом, где можно встретить медведей, диких оленей, лосей. Место привлекает большое количество разных птиц.

"Теплый ключ" с ценной минеральной водой находится в одном из живописных горных распадков Сихотэ-Алиня в Ванинском районе. Анненские воды в Ульчском районе славятся своей целебной термальной азотной гидрокарбонатно-сульфатной натриевой водой. Там находится старейший санаторий на Дальнем Востоке.

В границах охранных зон не разрешается проводить строительные работы и другую деятельность, которая может привести к загрязнению и замусориванию земель. Там нельзя разводить костры, хранить химикаты, запрещены работы, способствующие возникновению эрозии или оползней, изменению гидрогеологического режима.

"Всего в 2024 году запланировано установить порядка 20 охранных зон для памятников природы краевого значения в Аяно-Майском, Ванинском, Верхнебуреинском, Солнечном, Советско-Гаванском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском районах и в районе имени Полины Осипенко", - сказала Ошлакова. В 2023 году охранные зоны установили вокруг скальных обнажений "Шаман", известных больше как Амурские столбы, и пещеры Кокдзяму.