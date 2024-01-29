Вернувшийся с СВО врач спас пассажира летевшего из Москвы в Читу самолета

Мужчине стало плохо во время шестичасового перелета

ЧИТА, 29 января. /ТАСС/. Военнослужащий, возвращавшийся домой из зоны специальной военной операции (СВО), помог пассажиру, которому стало плохо на борту самолета авиакомпании S7 во время шестичасового перелета из Москвы в Читу. Об этом ТАСС сообщила руководитель аппарата Общественной палаты Забайкальского края Ольга Тебенькова.

"В первый раз ему стало плохо, когда самолет набрал высоту, и все отстегнули ремни. Жена вызвала стюардессу. По громкой связи объявили, что если есть врач, обратитесь к капитану корабля. Сразу подошел военный врач, начал оказывать помощь. Стюардесса предлагала развернуть самолет и приземлиться в Москве, пока мы рядом. Пассажир говорил, что ему лучше. Но он весь побледнел, захрипел и даже не заметил этого. Второй раз ему стало плохо примерно через два часа", - сказала Тебенькова.

По ее словам, стюардесса вновь предлагала остановиться в ближайшем аэропорту и вызвать медиков. Однако врач привел мужчину в чувства, после чего на протяжении полета от него не отходил.

"Все их поддерживали и подбадривали, желали здоровья. Практически все шесть часов горел свет в салоне. И все это нормально восприняли. Уже после приземления я представилась как руководитель аппарата, пожала врачу руку и сказала, что мы со своей стороны будем инициировать благодарность перед воинской частью, потому что это настоящий поступок. Он сегодня спас человеку жизнь", - добавила Тебенькова.