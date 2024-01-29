Коллекцию Азовского музея-заповедника в 2023 году пополнили более 7,8 тыс. предметов

В частности, в нее вошли серебряные монеты Петровской эпохи и череп трогонтериевого мамонта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 января. /ТАСС/. Фонды Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника в Ростовской области в 2023 году пополнили более 7,8 тыс. предметов. В частности, в коллекцию вошли серебряные монеты ранней Петровской эпохи, сообщил ТАСС директор музея Евгений Мамичев.

"Увеличение предметов нашего музея за прошлый год составило 7 тыс. 820 предметов. <…> Например, в прошлом году в Азове во время раскопок был найден клад из 24 серебряных монет Петровской эпохи. <…> Также у нас был отреставрирован и выставлен в экспозицию в прошлом году череп трогонтериевого мамонта. Это уже третий скелет трогонтериевого мамонта, который у нас выставляется, достаточно серьезная находка. Некоторые его фрагменты были впервые обнаружены, ранее черепа находились без верхних частей, что позволило палеонтологам получить более точную информацию о форме черепа трогонтериевого мамонта, эта находка имеет научное значение. Сейчас она находится в экспозиции", - сказал Мамичев.

По словам собеседника агентства, в настоящее время продолжается камеральная работа над найденными в 2023 году экспонатами: ведутся реставрационные работы, оценка, атрибуция найденных археологических предметов.

Как уточнил Мамичев, основной фонд музея содержит более 230 тыс. предметов, а научно-вспомогательный - более 200 тыс. экспонатов. Всего коллекция музейных фондов насчитывает более 440,7 тыс. предметов.

О музее-заповеднике

Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник является крупнейшим музеем Ростовской области. Это целый музейный комплекс, расположенный в здании бывшей Городской управы, построенной в 1892 году. Музейные фонды располагаются на 2,5 тыс. кв. м. Ежегодно музей посещают более 200 тыс. человек.