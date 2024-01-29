Собянин сообщил, что в Москве с 2011 года построили более 400 детских садов

Во всех дошкольных учреждениях есть игровые и спортивные зоны на открытом воздухе, отметил мэр столицы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Более 400 детских садов построили в Москве за последние 13 лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"Больше 400 детских садов построено в Москве с 2011 года", - написал мэр.

Он уточнил, что в 2023 году в районах Покровское-Стрешнево, Чертаново Южное, Молжаниновский открыли 33 новых садика, включая недавно открытый в поселении Сосенском. Во всех детсадах - современный дизайн, также они оборудованы групповыми комнатами, мебелью, пространством для игр, занятий музыкой и спортом.

По словам мэра, особое внимание уделяется площадкам на улице: их проектируют так, чтобы воспитатели видели каждого ребенка. "Во всех садах есть игровые и спортивные зоны на открытом воздухе", - заключил мэр.