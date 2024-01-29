Генконсульство КНР во Владивостоке остановит работу на время Китайского нового года

Визовый отдел дипмиссии не будет работать с 10 по 17 февраля

ВЛАДИВОСТОК, 29 января. /ТАСС/. Генеральное консульство Китая во Владивостоке приостановит работу на период празднования Китайского нового года - с 10 по 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Генеральное консульство КНР во Владивостоке приостановит работу на время празднования Китайского нового года. В Китае главный зимний праздник будут отмечать в феврале. Визовый отдел дипломатического представительства не будет работать в период с 10 по 17 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

Приморский край признан одним из регионов-лидеров России по продуктивности взаимодействия с КНР. Особую роль во взаимоотношениях дружественных государств играют проекты в сфере строительства зданий, судостроения, растущие объемы китайских инвестиций, а также сотрудничество в сфере сельского хозяйства.