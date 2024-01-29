Япония заявила, что не планирует откладывать Expo-2025

Генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси пояснил, что проведение выставки никак не помешает реконструкции после землетрясения в районе полуострова Ното

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Япония не видит необходимости в том, чтобы переносить сроки проведения всемирной выставке Expo-2025, которая пройдет в следующем году в Осаке. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

"Я слышал от министерства экономики, торговли и промышленности, что на данный момент мы не получали никакой информации о том, что закупка материалов для возведения выставки будет напрямую препятствовать реконструкции после землетрясения в районе полуострова Ното. Я не вижу какой-либо необходимости откладывать открытие выставки", - сказал он.

Ранее министр экономической безопасности Санаэ Такаити предложила премьер-министру Японии Фумио Кисиде рассмотреть возможность переноса сроков проведения Expo-2025, чтобы в приоритетном порядке заняться восстановлением регионов на побережье Японского моря, пострадавших от серии разрушительных землетрясений в начале этого года.

Решение о проведении Expo в Осаке было принято в 2018 году на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже. Кандидатура этого японского города набрала там больше голосов, чем Екатеринбург, занявший второе место.

Традиции всемирных выставок восходят к середине XIX столетия. Первая Expo состоялась в Лондоне в 1851 году. Париж был ее столицей не менее шести раз. Expo является самой крупной международной выставкой, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они демонстрируют свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Город Осака уже принимал Expo в 1970 году.