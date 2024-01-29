РФ передала 28 автомобилей для службы по борьбе с наркотиками МВД Киргизии

В церемонии участвовали посол РФ в республике Николай Удовиченко и глава киргизского правительства Акылбек Жапаров

БИШКЕК, 29 января. /ТАСС/. Церемония передачи Россией 28 автомобилей, предназначенных для службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Киргизии, состоялась в Бишкеке. Машины были предоставлены в рамках подписанного ранее между правоохранительными ведомствами двух государств соглашения об оказании финансовой и материально-технической помощи.

В общей сложности документ предусматривает предоставление безвозмездной поддержки Киргизии со стороны РФ в размере 627 млн рублей в течение 2024-2025 годов.

В церемонии приняли участие посол РФ в республике Николай Удовиченко и глава киргизского правительства Акылбек Жапаров, который поблагодарил Москву за оказание материальной помощи, заверив, что эффективность работы национальной службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков теперь значительно возрастет.

"Мы должны все вместе бороться против распространения наркотиков во благо наших народов", - отметил Жапаров. Он подчеркнул, что Киргизия уверена в важности регионального взаимодействия по всем направлениям ради укрепления стабильности и мира.