В Дальнегорске и Фокино Приморья проведут модернизацию системы водоснабжения

В министерстве ЖКХ региона отметили, что планируется выполнить мероприятия с общим объемом финансирования 4 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 29 января. /ТАСС/. "Примтеплоэнерго" планирует проложить новый водовод в Фокино и построить водоочистную станцию на Нежданкинском водохранилище в Дальнегорском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Всего для улучшения качества водоснабжения жителей городского округа, в том числе поселка Дунай, до конца 2024 года будет проложено 22 км водовода. Новый трубопровод уже проложен в поселках Домашлино, Душкино, в районе бухты Руднева. Работы продолжаются в районе ЗАТО Фокино и поселка Дунай, - уточнили в пресс-службе.

Магистральный водовод эксплуатируется уже более 40 лет и сильно изношен. Специалисты отмечают, что его реконструкция позволит существенно улучишь качество воды в домах местных жителей.

Также в планах "Примтеплоэнерго" - закончить строительство водоочистной станции на Нежданкинском водохранилище в Дальнегорском городском округе. Это водохранилище - один из основных источников воды для жителей Дальнегорского ГО, однако, по словам специалистов, во время дождей и паводков пользоваться водой нельзя. Новая система очистки обеспечит подготовку чистой и качественной питьевой воды для 17 тыс. жителей городского округа.

В министерстве ЖКХ Приморья ТАСС уточнили, что в рамках федерального проекта "Чистая вода" 2019-2024 годах запланировано выполнить мероприятия по строительству и реконструкции 19 объектов водоснабжения с общим объемом финансирования 4 млрд рублей. В настоящее время введено 15 объектов, в 2024 году планируется к завершению еще шесть объектов. Качество воды улучшится для 123 тыс. человек.