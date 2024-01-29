Рослесхоз проверит неудовлетворительную работу лесных ведомств 18 регионов в 2024 году

По итогам выездных мероприятий будут выданы предписания, отметил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Внеплановые проверки работы 18 региональных лесных ведомств, где отмечено неудовлетворительное исполнение переданных полномочий по управлению лесами, будут проведены в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза).

"Наша задача - сохранить и приумножить леса России. И сделать это возможно лишь в том случае, если все задачи, поставленные перед региональными лесными ведомствами, исполняются надлежащим образом и в полном объеме. Это и реализация показателей федерального проекта, и государственной программы. По поручению вице-премьера правительства России Виктории Абрамченко будем проводить в течение этого года выездные проверки в те субъекты, где эффективность переданных полномочий неудовлетворительная. По итогам выездных мероприятий будут выданы предписания и направлены указания главам регионов", - заявил руководитель Рослесхоза Иван Советников, чьи слова приводятся в распространенном сообщении.

Проверки пройдут в Амурской, Волгоградской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Свердловской областях, республиках Алтай, Карелия, Краснодарском и Хабаровском краях, а также Башкирии, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югра. По итогам анализа отчетов региональных лесных ведомств за 2023 год Рослесхоз установил низкий уровень эффективности исполнения полномочий в области охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов.

"Это приводит к снижению эффективности их деятельности: принимаются неверные организационные и кадровые решения, не исполняются поручения, срываются сроки компенсационного лесовосстановления, медленно устраняются пересечения в двух реестрах - государственном лесном реестре и едином государственном реестре недвижимости. Такое отношение к работе вызывает вопросы", - добавил Советников.