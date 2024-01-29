В Хабаровском крае предложили делить плату за рыбный участок

Депутаты Законодательной думы региона назвали новые условия для оплаты, которые начнут действовать с 1 сентября 2024 года, невыполнимыми для многих промышленников

ХАБАРОВСК, 29 января. /ТАСС/. Депутаты Законодательной думы Хабаровского края обратились к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с предложением вносить плату за рыболовный участок долями. Об этом сообщили в думе.

"Парламентарии предлагают установить возможность долевого внесения платы за заключение нового договора пользования рыбным участком. С 1 сентября 2024 года условия оплаты для многих дальневосточных промышленников станут невыполнимыми - она будет производиться в полном объеме за весь срок пользования участком на 20 лет", - рассказали в думе.

Там отметили, что в среднем рыбопромышленники должны будут заплатить 90-400 млн рублей, а по отдельным участкам суммы могут доходить до 1 млрд рублей.

"В связи с этим депутаты просят изменить порядок взимания платы: первоначально вносить 25% от общей суммы платежа, а остальные 75% долями ежегодно в течение срока действия договора пользования. Члены комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры подготовили соответствующее обращение к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву", - отметили в думе.

Хабаровский край входит в число ведущих регионов по Дальнему Востоку и по стране по основным показателям, характеризующим состояние рыбохозяйственного комплекса. Увеличивается краевая ресурсная база в области освоения крабов и минтая, обновляется рыбопромысловый флот, растут объемы добычи сардины иваси и скумбрии, идет активное освоение новых рынков сбыта, строятся новые рыбоводные мощности.