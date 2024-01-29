Более 30 человек получат премии правительства РФ в области туризма за 2023 год

За каждый награжденный проект его автору или коллективу выплатят 1 млн рублей, уточнили в кабмине

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Премией правительства России в области туризма за 2023 год отмечены более 30 человек, реализовавшие инициативы по развитию внутреннего туризма. Распоряжение о присуждении премий подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Наградой отмечены более 30 человек, усилиями которых были реализованы 10 инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма", - говорится в сообщении. Один из проектов - "Лыжи мечты - горы равных возможностей" - был реализован на базе горнолыжного курорта "Солнечная долина" в Миассе Челябинской области. Участниками стали дети с ограниченными возможностями в возрасте от 4 до 16 лет.

Премия также присуждена одной из создательниц семейного музея-этнопарка "Деревня Тыгыдым" в Ярославской области, где создаются копии старинных построек, действует музейная экспозиция и проводятся мастер-классы по лепке, ситцевой росписи, шерстобитью и валянию.

Отмечены премией руководители и сотрудники Российского государственного университета туризма и сервиса - за реализацию проекта "Система дополнительного профессионального образования как механизм кадрового обеспечения реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Кроме того, премиями правительства отмечены организаторы конкурса профессионального мастерства "Иркутское гостеприимство", разработчики стандартов повышения безопасности туристической деятельности в Арктической зоне России, создатели многофункциональной информационной платформы "MICE-карта России: разработка и реализация программы продвижения регионов России для делового туризма", а также руководители туроператора "Алеан", - проинформировали в кабмине.

За каждый проект, отмеченный премией, его автору или коллективу будет выплачен 1 млн рублей, указали в правительстве. Победители были определены по результатам отбора, которым занимался специальный межведомственный совет. "При отборе учитывалась социальная и экономическая значимость проекта, его вклад в развитие туризма и индустрию гостеприимства", - пояснили в кабинете министров.