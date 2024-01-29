В горах Дагестана из-за снегопада закрыли трассу через Гинухский перевал

На месте имеется необходимая для расчистки техника, отметили в пресс-службе Дагестанавтодора

МАХАЧКАЛА, 29 января./ТАСС/. Снегопад в горах Дагестана привел к закрытию автомобильной дороги республиканского значения "Тлядал - Бежта - Кидеро" (Гинухский перевал). Об этом сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.

"В Бежтинском участке в связи с интенсивным снегопадом закрыта автомобильная дорога республиканского значения "Тлядал - Бежта - Кидеро" на участке км 12 - км 19 (Гинухский перевал)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте имеется необходимая для расчистки техника.

"Об открытии дороги будет сообщено дополнительно. Убедительная просьба соблюдать правила дорожного движения, быть бдительными на дорогах. При резких изменениях погодных условий на дорогах может образоваться гололед, поэтому настоятельно рекомендуем не выезжать на летней резине, соблюдать установленный скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать поездок через перевалы в ночное время", - добавили в пресс-службе.