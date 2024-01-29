Ректор МГИМО рассказал школьникам о необходимых для дипломата знаниях

В нынешних реалиях сотруднику дипломатической миссии нужно обладать очень широким кругозором, объяснил Анатолий Торкунов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов рассказал учащимся школ, какие знания необходимо приобретать для овладения профессией дипломата.

"Когда я встречаюсь со школьниками, говорю: "Нет ненужных предметов". Мне говорят: "Я гуманитарий, зачем мне учить биологию?" Представляете, какое значение сегодня имеют проблемы биотехнологий и вообще биологии для современного мира? Поэтому те, кто хочет посвятить свою жизнь этой профессии, должны понимать, что нет ненужных знаний. Все, что сегодня может дать вам школа, надо забирать у школы", - сказал он на внеурочном занятии "Разговоры о важном".

По словам Торкунова, "сегодня дипломат должен знать практически все".

"Если классический дипломат, считалось раньше, должен знать хорошо языки, историю, философию, географию, то сегодня дипломат, участвующий в переговорах, должен иметь прекрасное представление о достижениях научно-технической революции, новых технологиях, медицине, - продолжил он. - Неслучайно появляется новый термин, например, экологическая дипломатия, даже медицинская дипломатия. Такой термин используется достаточно активно, когда речь идет о решении проблем, связанных с эпидемиями".

"Разговоры о важном" начались в школах РФ с 5 сентября 2022 года и проходят по понедельникам. Для каждого урока Минпросвещения разработало методические рекомендации, в которых описаны последовательность этапов занятия, содержательная часть, представлены вспомогательные материалы для учителей, инструкции для интерактивных заданий и так далее.