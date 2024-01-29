В Москве начался сбор заявок для проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках"

Треки финалистов будут оценивать продюсеры лейблов, известные артисты и другие ведущие представители индустрии

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Прием заявок для участия в новом сезоне проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках" начался в Москве. Подать заявку можно до 18 февраля, сообщили в пресс-службе Моспродюсера.

"Команда Моспродюсер запускает новый сезон проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках". Любой артист, вне зависимости от творческого опыта и стиля исполнения, может стать участником, заполнив анкету до 18 февраля включительно <...> Композиции победителей будут звучать на протяжении всего летнего сезона в десятках крупнейших парков столицы, за ее пределами, а также войдут в тематический плейлист на сервисах Яндекс Музыка и VK Музыка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в марте на прослушиваниях треки финалистов будут оценивать продюсеры лейблов, известные артисты и другие ведущие представители индустрии, особое внимание жюри придаст исполнительскому мастерству, структуре музыкального произведения, качеству записи, актуальности звучания в парках и общему впечатлению.

"На прослушиваниях мы стараемся собрать для жителей и гостей города универсальный плейлист, чтобы музыкальные композиции органично вписывались в каждый парк, его идею и историю, подчеркивая привлекательность пространства. Главным образом мы ориентируемся на качество материала и хотим подарить исполнителям новые возможности для продвижения их творчества. Артисты, как правило, делают акцент на вирусности треков, опираясь на эмоции аудитории здесь и сейчас, - это рабочая, но краткосрочная тактика. Мы же делаем ставку на техничное исполнение и оригинальность звучания музыкантов", - цитирует пресс-служба слова директора Московского продюсерского центра Андрея Петрова.

В пресс-службе добавили, что в прошлом сезоне плейлист с песнями победителей звучал суммарно более 5,5 тыс. часов, а такие артисты, как Мартгорит, SHOO, TERRA, получили возможность исполнить сет с авторскими треками вживую для посетителей крупнейшего катка столицы в Медиарубке Парка Горького.