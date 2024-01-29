На картах появились 3D-модели туристических объектов Сысерти

В 2024 году на карты будут добавлены шесть туристических маршрутов и информация о более чем 100 достопримечательностях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. 3D-модели туристических объектов Сысертского района в Свердловской области - Теремной дворец Урал Мороза в поселке Арамиль, старинный железоделательный завод в Сысерти и другие - появились на картах "2ГИС". Об этом сообщил ТАСС PR-специалист управляющей компании туркластерами Свердловской области Влад Бородин.

"На картах "2ГИС" появились реалистичные 3D-модели популярных туристических локаций в Сысерти и Арамили. <...> Теперь туристы, прежде чем посетить знаковые места, смогут узнать как выглядят Теремной дворец Урал Мороза в поселке Арамиль, старый железоделательный завод в Сысерти, мукомольная мельница в селе Никольское или даже единственный в Свердловской области навигационный маяк "Коля" в Верхней Сысерти", - сообщил Бородин.

Отмечается, что в зависимости от времени суток меняется режим отображения моделей: как и в настоящем городе, ночью они выглядят иначе, чем днем. В дальнейшем, в 2024 году, на карты Сысерти и Арамили также будут добавлены шесть туристических маршрутов и детальная информация более чем о 100 достопримечательностях. "Уже нанесено более 140 км прогулочных троп, среди которых тропа Сысертская сотня. Здорово, что для туристов создаются удобные и, самое главное, современные условия для знакомства с достопримечательностями и природой нашего округа", - сказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Ранее власти региона сообщали, что проект создания туристско-рекреационного кластера "Большая Сысерть" предполагает преображение исторического центра Сысерти, переформатирование старого городского завода в образовательный и культурный центр и формирование качественно новой инфраструктуры для жителей городского округа и туристов.

Директор управляющей компании туркластерами региона Леонид Гункевич пояснил, что "это первые реалистичные отрисовки точек притяжения на Урале за пределами мегаполисов". По его данным, выбор пал на туристические локации, ежегодная посещаемость которых составляет более 30 тыс. человек.