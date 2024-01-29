В Ижевске в январе выпало две месячные нормы осадков

По словам главы города Дмитрия Чистякова, такого количества снега не было с 1980-х годов

ТАСС, 29 января. Две январские нормы осадков выпали в Ижевске к концу месяца, такого не было с 1980-х годов, сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

"Неделя прошла с момента завершения сильнейшего снегопада. Говорят, такого количества снега не было в Ижевске с 80-х годов. На сегодня - две январских нормы снега уже выпало в столице Удмуртии", - написал Чистяков на странице во "ВКонтакте".

По его словам, власти поставили себе задачу за ближайшую неделю обеспечить проезд по всем дорогам: магистральным, межквартальным, улицам в частном секторе. "Речь пока не шла о вывозе и расширении. Цель была - сделать дороги проезжими. И мы с этой задачей справились. Да, где-то пока узко, но проехать можно", - отметил глава города.

На некоторых улицах города уже приступили к расширению, добавил Чистяков. К числу таких относятся Воткинской шоссе, улицы Удмуртская и Магистральная, часть улицы Ленина.