В метро Москвы запустили пилотный проект по аудиоинформированию пассажиров

Познавательные факты о московском метрополитене начали транслировать на станции Большой кольцевой линии "Марьина роща"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Факты о московском метрополитене начали транслировать на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) "Марьина роща", сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы (департамент транспорта - прим. ТАСС) запускаем пилотный проект по аудиоинформированию с познавательными фактами о метро на станции "Марьина роща" БКЛ. О чем вы (пассажиры - прим. ТАСС) сможете узнать, находясь в вестибюле или на эскалаторе: сколько метров составляет самая длинная станция метро, какая линия была первой в Московском метро, станция на какой линии была открыта дважды, где можно найти самый короткий эскалатор, какая станция меняла свое название чаще остальных", - значится в публикации.

Как уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит департамент, проект может охватить другие станции. "Мы будем собирать обратную связь от пассажиров, если им понравится, внедрим инициативу и на других станциях", - заверил он.