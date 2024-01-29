Инну Тлиашинову допросили как свидетеля дела о нападении на журналистов "Известий"

Во время мероприятия "Инна ленд" охранники напали на журналистов МИЦ "Известия", которые приехали снимать семинар

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Блогер Инна Тлиашинова была допрошена в качестве свидетеля в деле о нападении на журналистов МИЦ "Известия" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Добровинский.

"Пока идет выяснение следствием всех обстоятельств произошедшего. Впереди допросы свидетелей, кстати, Инну Тлиашинову уже допросили в качестве свидетеля. В данный момент она дома и отдыхает. Никаких задержаний нет. Компания продолжит завтра свою работу в штатном режиме", - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что в Химках во время мероприятия "Инна ленд", организованном Тлиашиновой, охранники напали на журналистов МИЦ "Известия", которые приехали снимать семинар. По этому факту возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ).