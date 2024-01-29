В Красноярске кафе наказали за отказ обслужить человека с инвалидностью

В региональном управлении Роспотребназдора отметили, что мужчина пришел в заведение с собакой в специальном снаряжении

КРАСНОЯРСК, 29 января. /ТАСС/. Кафе быстрого питания "ДёнДёнер" в Красноярске назначили административное наказание - предупреждение - за отказ обслужить человека с инвалидностью. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Инвалид по зрению в сопровождении собаки-проводника зашел в кафе "ДёнДёнер", расположенное в Красноярске. Продавец сообщил, что с собаками в кафе находиться запрещено. Несмотря на то, что собака была в полном комплекте снаряжения, на шлейке имелось специальное обозначение с надписью "собака слепого проводник", а также аргумент мужчины о незаконности такого запрета, продавец предоставлять услуги питания отказался. <...> За отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, предусмотрена административная ответственность, в связи с чем Управлением Роспотребнадзора ИП Васильевой Н.И. назначено наказание в виде предупреждения", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, права людей с инвалидностью на доступную среду закреплены федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Также законом Красноярского края предусмотрено, что объекты общественного питания относятся к объектам социальной инфраструктуры и маломобильные граждане должны быть обеспечены беспрепятственным доступом к ним.