В Териберке и Ура-Губе ввели запрет на выход судов в море из-за непогоды

Ограничение будет действовать до 30 января для маломерных судов

МУРМАНСК, 29 января. /ТАСС/. Маломерные суда не смогут выйти в акваторию Баренцева моря до 30 января. Такое ограничение ввели в поселке Ура-Губа Кольского района Мурманской области из-за сильного ветра, а также на территории Териберки, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Постановлением администрации Кольского района Мурманской области в период прохождения неблагоприятных метеоявлений введен режим "Повышенная готовность". Введено ограничение выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, 29 января на побережье Кольского полуострова и в Баренцевом море ожидается мокрый снег и сильный юго-западный ветер в порывах до 17-22 м/с. На западе Баренцева моря до 37 м/с.