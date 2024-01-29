В Подмосковье упростили услугу регистрации коллективных договоров

Заполнить онлайн-форму заявления на регистрацию коллективного договора или соглашения стало удобнее благодаря автоматическим подсказкам

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Автоматические подсказки при заполнении онлайн-заявления на регистрацию коллективного договора появились для пользователей на портале госуслуг Московской области, сообщила пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

"На портале госуслуг Московской области упростили еще одну услугу. Теперь заполнить онлайн-форму заявления на регистрацию коллективного договора или соглашения стало удобнее благодаря автоматическим подсказкам, которые помогут прикрепить к заявке нужные документы", - говорится в сообщении.

Как отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, слова которой цитирует пресс-служба, в прошлом году было обновлено 249 услуг на региональном портале. "В рамках оптимизации внедряем сервисы предпроверки или автозаполнения, добавляем экспертные системы, внедряем подсказки. Все это позволяет быстрее заполнить заявление и получить результат. Работа по оптимизации услуг продолжается", - добавила она.

Уточняется, что коллективный договор - это документ, который содержит подробности об условиях работы, прописывает социальные гарантии и систему бонусов для сотрудников, он помогает работодателю привлечь специалистов, а действующим работникам - улучшить условия труда. Услугой "Регистрация коллективного договора, соглашения" могут воспользоваться юридические лица, осуществляющие деятельность на территории региона, она предоставляется бесплатно. Подать заявление можно с помощью подтвержденной учетной записи юридического лица или физлица - официального представителя организации.