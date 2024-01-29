Комитет ГД одобрил ко II чтению законопроект о конфискации имущества за фейки об армии

По словам главы комитета Павла Крашенинникова, законопроект будут предлагать рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 31 января и в третьем чтении - 1 февраля

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект, которым предлагается ввести в Уголовном кодексе РФ возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Документ был внесен 22 января группой депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным и принят в первом чтении 24 января. Законопроект вносит изменения в статью 104.1 УК РФ (конфискация имущества). В частности, в пункте "а" части 1 этой статьи расширяется перечень преступлений, по которым на основании обвинительного приговора предусматривается конфискация имущества, полученного в результате совершения этих преступлений. Так, к ним предлагается отнести преступления по статьям 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации) и 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

Во втором чтении комитет поддержал поправку, которая дополняет статью 104.1 примечанием, согласно которому под деятельностью, направленной против безопасности РФ, понимается совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных, в частности, статьями о наемничестве, геноциде, дезертирстве, неисполнении приказа, получении или даче взятки и бандитизме. Всего в этом перечне более 30 статей Уголовного кодекса РФ.

Глава комитета Павел Крашенинников пояснил, что комитет будет предлагать рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании 31 января и в третьем чтении - 1 февраля.