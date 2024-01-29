Комитет ГД одобрил законопроект о штрафах за высадку из транспорта инвалидов I группы

Документ предлагает установить такой штраф в размере до 30 тыс. рублей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается установить штраф до 30 тыс. рублей за принудительную высадку из транспорта инвалида I группы.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов от фракции ЛДПР в ноябре 2023 года.

Изменения предусмотрены в ст. 11.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса). Сейчас в ней в том числе установлены санкции за принудительную высадку из указанных видов транспорта несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, который не подтвердил оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд, и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица. Штраф для водителей за данное нарушение составляет 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается распространить аналогичную ответственность и на случаи принудительной высадки инвалидов I группы.