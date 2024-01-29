Кабмин одобрил законопроект о поддержке вдов бойцов СВО

Инициатива запрещает в течение года после гибели ветерана боевых действий увольнять его жену с работы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Правительство РФ в целом поддержало законопроект, запрещающий в течение года после гибели ветерана боевых действий увольнять его жену с работы. Однако авторы инициативы должны учесть замечания и доработать документ.

"Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом его доработки", - говорится в официальном отзыве кабмина, который есть в распоряжении ТАСС.

Сейчас к ветеранам боевых действий приравнены в том числе и участники специальной военной операции.

Суть законопроекта

Законопроект был внесен в Госдуму депутатом Игорем Антропенко ("Единая Россия") и сенатором Дмитрием Перминовым в сентябре 2023 года. Инициатива предусматривает поправки в Трудовой кодекс РФ, которые должны дополнительно защитить трудовые права жен погибших военных.

"В случае гибели <…> ветерана боевых действий, супруга такого ветерана будет защищена от увольнения. Работодатель не сможет расторгнуть с ней трудовой договор за исключением ряда случаев", - отмечалось в пояснительной записке. Авторы указывали, что это позволит дополнительно защитить семьи участников СВО и "в трудную для них минуту дать им время для нормализации жизни".

Сейчас в российском законодательстве уже существуют аналогичные меры соцподдержки для женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, и некоторых других граждан.

Позиция кабмина

В правительстве считают, что некоторые положения проекта нуждаются в доработке: их содержание не согласуется с предметом регулирования статьи 261 Трудового кодекса, в которую авторы предлагают внести изменения. Отмечается, что поправки могут быть закреплены в статье 179 либо выделены в отдельную статью.

В кабмине также подчеркнули, что при закреплении гарантий нужно не допустить дискриминации по половому признаку, поэтому меры должны распространяться и на мужей женщин-военнослужащих, погибших и признанных ветеранами боевых действий.