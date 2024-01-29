В Чите открыли первый в России ресурсный центр адаптивных спортивных игр

В центре созданы игровые пространства для людей с ограниченными возможностями по здоровью, также обучены 125 педагогов

ЧИТА, 29 января. /ТАСС/. Ресурсный центр адаптивных спортивных игр для людей с инвалидностью открыт 29 января в Чите. Это первый подобный центр в стране, написал губернатор Забайкальского края Александр Осипов в Telegram-канале.

"В Чите сегодня открыли первый в России ресурсный центр спортивных адаптивных игр для людей с инвалидностью. Этот проект стал победителем форума "Сильные идеи для нового времени" и отобран в топ-100 лучших идей по всей России. Мы заботимся обо всех, хотим, чтобы радость жизни у каждого была полной, чтобы была возможность заниматься любимыми делами, общаться с друзьями", - написал Осипов.

В центре созданы игровые пространства для людей с ограниченными возможностями по здоровью, обучены 125 педагогов. Они будут проводить спортивные мероприятия офлайн и онлайн. Также запланирована работа в районах края. В центре есть кабинет первичного приема врача, привлекается педагог-психолог.

"Когда начинали работу, поставили маленькую задачу - привлечь к спортивной деятельности около 15 тыс. забайкальцев с инвалидностью, ОВЗ. Но только за прошлый год около 44 тыс. человек благодаря нашему центру приобщились к адаптивному спорту", - рассказал Сергей Кохан, автор проекта и директор регионального центра инклюзивного образования Сергей Кохан.