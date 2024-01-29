Глава Минздрава поручил распространить проект по записи к врачу почти на все регионы РФ

Попасть на прием к специалисту стало значительно проще, отметили в Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил распространить пилотный проект по организации записи на прием к врачу почти на все регионы России. Об этом сообщается в Telegram-канале Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России.

"Попасть на прием к врачу стало значительно проще. В рамках тех же кадровых и инфраструктурных ресурсов удалось увеличить пропускную способность российских поликлиник. В связи с этим в январе 2024 года Михаил Мурашко поручил распространить пилотный проект по всем остальным регионам России (за исключением Москвы и четырех новых регионов России)", - говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что эксперты ЦНИИОИЗ 26 января провели вебинар "Эффективная организация записи на прием к врачу", в рамках которого доложили результаты реализации проекта за 2023 год, который проводился по поручению министра здравоохранения РФ в 52 субъектах РФ.

Подчеркивается, что по итогам реализации в 2023 году проекта в ряде регионов увеличилось количество слотов по 14 специальностям, запись к которым наиболее востребована. Общее количество записавшихся на прием к врачу пациентов стало в четыре раза больше, а количество записавшихся с помощью Единого портала государственных услуг увеличилось в шесть раз.