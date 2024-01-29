Министры здравоохранения России и Сербии договорились о сотрудничестве

Развитие науки, практики и клинической медицины стали ключевыми составляющими заключенного меморандума, заявил глава Минздраваа РФ Михаил Мурашко

БЕЛГРАД, 29 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и его сербская коллега Даница Груичич подписали меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС.

"Я хотел бы поблагодарить [сербских коллег] за возможность присутствовать сегодня в Сербии с делегацией Российской Федерации. Это - гуманитарная миссия, она направлена на развитие технологий здравоохранения, направленных именно на увеличение продолжительности жизни людей и сохранение здоровья", - сказал Мурашко журналистам после церемонии подписания.

По словам министра здравоохранения РФ, пандемия продемонстрировала, что коммуникации стран дают возможность сохранить множество жизней. Ключевая задача - совместная работа по устойчивости систем здравоохранения, созданию новых препаратов, обеспечению доступности лекарств для граждан, отметил министр.

Мурашко поблагодарил сербских коллег, пояснив, что благодаря взаимодействию с ними российские специалисты получают новые знания в области здравоохранения.

"Также из Сербии поступают лекарственные препараты в Россию. И сегодня Россия, в том числе, предлагает помощь по медикаментозной терапии, медицинским изделиям для наших коллег из Сербии. Именно развитие науки, практики и клинической медицины являются ключевыми составляющими нашего меморандума, направления в области онкологии, детства, кардиологии - это приоритетные направления", - сказал министр.

Он выразил мнение, что медицинское образование - это самое перспективное направление сотрудничества между Россией и Сербией. Груичич, в свою очередь, подчеркнула, что мероприятие - уникальная возможность обсудить развитие онкологии, где Россия "уже достигла XXII века по уровню развития".

Мурашко с воскресенья находится в Сербии с рабочим визитом. Как сообщил ранее ТАСС помощник министра Алексей Кузнецов, в состав российской делегации входят в том числе руководители ведущих национальных медицинских центров и госкорпораций.