Патрушев: работа властей и промышленных предприятий способствует развитию Корабелки

Как отметил секретарь Совбеза, в 2023 году университет успешно прошел отчет по итогам участия в программе "Приоритет-2030"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Совместная работа властей и промышленных предприятий приносит положительные результаты, способствующие развитию одного из ведущих инженерных вузов России - Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, неофициально - Корабелка), заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он выступил в СПбГМТУ на совещании по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.

По словам Патрушева, анализ выполнения указаний президента РФ Владимира Путина о повышении качества подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности России, а также решений предыдущих аналогичных совещаний показывает, что органами государственной власти, заинтересованными организациями и университетом ведется целенаправленная и последовательная работа, которая "имеет положительную динамику в деятельности университета".

"В 2023 году университет успешно прошел отчет по итогам участия вуза в программе "Приоритет-2030", подтвердив право на участие в специальной части гранта по треку "Территориальное и (или) отраслевое лидерство", что позволяет университету выполнять стратегические проекты, в том числе и в интересах оборонно-промышленного комплекса России", - отметил Патрушев.

В рамках этой программы и программы "Передовые инженерные школы" оборудованы три кафедры, созданы новый производственный участок для оснащения судостроительных предприятий имортоопережающим лазерно-дуговым технологическим оборудованием и научно-образовательная лаборатория "Перспективные турбинные двигатели и установки", перечислил секретарь Совбеза.

"Существенно увеличен объем работ "Корабелки" с госкорпорациями и ведущими предприятиями оборонно-промышленного комплекса", - констатировал Патрушев.

Новые корпуса

В рамках совершенствования объектов учебно-научной и социально-бытовой базы на средства Минобрнауки РФ строится студенческое общежитие и научно-производственный корпус, начато проектирование нового здания факультета морского приборостроения, "Роснефть" капитально отремонтировала и оснастила потоковую учебную аудиторию на 300 человек, добавил секретарь Совбеза.

"Частными инвесторами построено здание медико-профилактического центра, совместно с Федеральным медико-биологическим агентством завершено его оснащение современным медицинским оборудованием. Также на средства благотворителей начато проектирование Центра единоборств", - отметил Патрушев.

"Для достижения технологической независимости в вопросах разработки электронной компонентной базы, средств подводной робототехники специального и двойного назначения и их полигонных испытаний требуется синхронизация и интеграция целей и задач в рамках проектов инновационных научно-технологических центров "Приморская долина" и "Невская дельта", разрабатываемых Корабелкой и Санкт-Петербургским государственным университетом", - указал секретарь Совбеза.

В соответствии с указаниями президента РФ в регионах продолжается работа по созданию и техническому оснащению судостроительных и авиастроительных "Инженерных классов", добавил Патрушев. "Итоги этой работы будут проанализированы Минпросвещения России и Минобрнауки России, и соответствующий обзор будет направлен полномочным представителям президента России в федеральных округах", - пообещал Патрушев.

Встреча с ректором

Секретарь Совбеза также провел рабочую встречу с ректором Корабелки Глебом Туричиным. Тот рассказал Патрушеву, что в рамках реализации программы "Передовой инженерной школы" в университете был создан целый ряд новых высокотехнологичных продуктов. Туричин продемонстрировал Патрушеву одну из лабораторий Корабелки, и показал передовое оборудование, созданное в СПбГМТУ с использованием цифровых технологий.

СПбГМТУ готовит инженеров по всему спектру кораблестроительных специальностей. Ключевые научные направления деятельности университета - информационные технологии, управление жизненным циклом сложных объектов, математическое и имитационное моделирование, AR и VR, цифровая трансформация промышленных производств, киберфизические системы, специальная и промышленная робототехника, лазерные и аддитивные промышленные технологии, арктическое и композитное судостроение.

Патрушев, сам выпускник Корабелки, регулярно проводит в университете совещания по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности России.