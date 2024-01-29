В школах ДНР создали около 600 театральных коллективов с 2022 года

Помощь в реализации проекта оказывают учреждения культуры ДНР и других регионов России, отметила вице-премьер республики Лариса Толстыкина

ДОНЕЦК, 29 января. /ТАСС/. Проект "Школьный театр" охватил 580 школ Донецкой Народной Республики. В этих образовательных организациях функционируют 588 театральных коллективов, сообщила в Telegram-канале вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

"Мы стремимся создавать все условия для того, чтобы у наших детей был полезный и увлекательный досуг, чтобы каждый ребенок мог найти занятие по душе и реализовать свой творческий потенциал. И с 2022 года в ДНР реализуется проект по созданию школьных театров. <…> С момента запуска проекта "Школьный театр" создано 588 коллективов в 580 школах республики. Все они внесены в федеральный реестр. Для помощи школьным театрам организовано взаимодействие с учреждениями культуры", - написала Толстыкина.

Она добавила, что помощь в реализации проекта оказывают учреждения культуры ДНР и других регионов Российской Федерации.