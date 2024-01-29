В Бурятии решили проблему нехватки врачей-анестезиологов в малых городах

В республиканском Минздраве отметили, что программа, по которой земским докторам доплачивается 1 млн рублей, позволила закрыть часть специальностей

УЛАН-УДЭ, 29 января. /ТАСС/. Региональная программа поддержки медиков в Бурятии помогла решить проблему нехватки врачей-анестезиологов в малых городах. Об этом сообщили ТАСС в республиканском Минздраве.

"Республиканская программа, по которой земским докторам доплачивается 1 млн рублей, позволила закрыть часть специальностей в таких малых городах, как Закаменск, Кяхта и Гусиноозерск. Другая региональная программа, по которой в общей сложности вместе с федеральными выплатами врачи редких специальностей получают по 3 млн рублей, позволила укомплектовать медучреждения в районах анестезиологами-реаниматологами", - сообщили в министерстве.

Участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Бурятии в 2023 году стали 85 человек. Большая часть из них - врачи.

В 2022 году в республике начала действовать дополнительная мера поддержки для медиков, переезжающих работать в моногорода - Гусиноозерск, Закаменск, Кяхту и Бабушкин. Дополнительно к федеральным 1 млн рублей они получают по 1 млн рублей из регионального бюджета. А врачам остродефицитных специальностей - анестезиологам-реаниматологам, акушерам- гинекологам и прибывшим на работу в села и города с населением до 50 тыс. человек по программе "Земский доктор" хирургам - дополнительно положен еще 1 млн рублей из республиканского бюджета. Суммарно - 3 млн рублей.

Мера стимулирования была введена из-за того, что несмотря на реализацию федеральной программы "Земский доктор", в малых городах Бурятии сохраняется потребность в медицинских работниках. Требуется около 400 специалистов, больше всего - терапевтов, акушеров-гинекологов, анестезиологов, хирургов, фельдшеров, специалистов скорой помощи.