На Алтае музей Калашникова запускает цикл лекций об оружейнике и АК-47

В течение 2024 года пройдет восемь встреч, отметили в Минкультуры региона

БАРНАУЛ, 29 января. /ТАСС/. Мемориальный музей Михаила Калашникова в селе Курья Алтайского края в год 105-летия со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оружия подготовил цикл лекций о нем и его самом известном изобретении - автомате АК-47. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры региона.

"Музей подготовил новые циклы программ - "Оружие Калашникова. Прошлое и будущее" и "Калашников. Жизнь в кадре". В течение года пройдет восемь встреч, которые будут проходить один раз в квартал в течение всего года", - говорится в сообщении.

Первый цикл, посвященный оружию, затронет не только АК-47, но и его модификации. Гости программы смогут не только узнать об основных отличиях АК-74 от своего "собрата" АК-47, но и увидеть на экране, как сегодня создают автоматы на легендарном предприятии "Концерн "Калашников" в Ижевске, где более полувека трудился конструктор. В ходе встречи в одном из экспозиционных залов музея участники смогли не только увидеть массогабаритный макет АК-74 и произвести его разборку и сборку, но и сделать с ним фото на память. Мероприятия из этого цикла будут посвящены юбилейным датам различных образцов, принятых на вооружение, - АК-47, АКМ, охотничий карабин "Сайга".

Второй цикл встреч - "Калашников. Жизнь в кадре" - будет посвящен самому конструктору. Гости этих мероприятий смогут увидеть уникальные кадры документальной хроники из жизни легендарного оружейника. Первое мероприятие состоится 24 марта, в дни весенних школьных каникул. Гости смогут познакомиться с повседневной жизнью Михаила Калашникова и оказаться в пространстве дачной мастерской конструктора, посетив экспозицию "Мир увлечений конструктора Калашникова". Продолжится данный цикл мероприятиями, посвященными знаковым событиям в жизни Калашникова.

Михаил Калашников - всемирно известный советский и российский конструктор стрелкового оружия, создатель самого популярного автомата в мире. Наиболее известен разработкой автомата АК-47, его усовершенствованными модификациями АКМ и АК-74, пулеметом ПК и ручным пулеметом РПК.