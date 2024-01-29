МЧС запустит ролики о безопасности, созданные с помощью маркетологов и дизайнеров

Планируется, что их будут демонстрировать во всех регионах

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. МЧС России сообщило о запуске роликов о безопасности, созданных при участии профессиональных маркетологов, рекламщиков и дизайнеров. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор департамента информационной политики министерства Роман Охотенко.

"Мы искали коллег - профессионалов из маркетинга, из рекламной среды, из дизайна - и в этом принципиально новый подход. Мы их напитывали контентом и говорили: а теперь помогите нам объяснить это людям вашими профессиональными руками", - сказал он.

После этого материалы пропаганды безопасности отсмотрели фокус-группы, в которые набрали людей, не соприкасавшихся с МЧС. Охотенко признался, что на этом этапе много роликов были переделаны. "Это был постоянный процесс, это были все время черновики, черновики, черновики. От чего-то приходилось отказываться", - отметил он.

В пакет социальной рекламы МЧС вошли рекламные баннеры, видеоролики, инфографика, аудиофайлы. Отдельно при участии Всероссийского общества глухих создавались материалы для слабослышащих. В планах МЧС - соцреклама для слабовидящих граждан.

Планируется, что демонстрироваться реклама безопасности будет во всех регионах, ее уже взяли в эфир федеральные и местные телеканалы. Также она будет транслироваться в транспорте и на билбордах. "Мы надеемся, что безучастными не останутся и собственники бизнеса, особенно те, у которых есть рекламные площади. С двумя мы уже договорились", - добавил представитель МЧС.

Охотенко также призвал граждан направлять свои идеи социальной рекламы на электронную почту МЧС России. Он заверил, что их изучат и в будущем они смогут войти в библиотеку ведомственной пропаганды.

Статистика пожаров

По статистике, 92% всех погибающих при пожарах приходится на жилье, из них 72% - в ночные часы. Ежедневно в России огонь уносит жизни 22 человек. Исправить это, как считают в МЧС, может автономный пожарный извещатель. Это недорогой прибор, который крепится скотчем к потолку и при появлении дыма издает громкий сигнал. Только за прошлый гор благодаря таким приборам из огня спаслось более 6 600 человек, включая 1 600 детей. С начала 2024 года пожарные извещатели не дали погибнуть 380 людям.

По новому законодательству, с 1 марта 2023 года извещатели должны устанавливаться в новостройках. Также регионы по федеральной программе устанавливают их в жилье многодетных и малоимущих семей. МЧС призвало всех установить пожарные извещатели в своем жилье.