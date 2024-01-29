Бывший экзарх Африки отрицает свою вину перед РПЦ

Митрополит Клинский Леонид заявил, что примет решение церковного суда

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Бывший патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) утверждает, что за ним нет никакой вины перед Русской православной церковью, и он ничего не делал без решений церковного священноначалия.

По данным митрополита Леонида, заседание церковного суда назначено на понедельник, экс-экзарх обвиняется в нарушениях при передаче дел в храме Всех святых на Кулишках, в котором он был настоятелем.

"Вины за мной перед церковью и отечеством никакой нет. Я ничего не делал без решений Священного Синода и указаний патриарха. Решение приму. В случае обвинительного - будет подана апелляция (Архиерейскому собору - прим. ТАСС)", - написал митрополит в своем Telegram-канале перед заседанием Высшего общецерковного суда по его делу.

Он также дал понять, что сам не придет на заседание церковного суда. "Хотите "судить"? Судите. Без меня", - указал он.

В октябре 2023 года Священный синод РПЦ сменил патриаршего экзарха Африки с выражением благодарности митрополиту Леониду за понесенные труды. Иерарх занимал эту должность с момента создания экзархата Русской церкви в декабре 2021 года. 8 сентября митрополит Леонид был освобожден от должности настоятеля патриаршего подворья, храма Всех Святых на Кулишках, а 27 декабря - и от временного управления Ереванско-Армянской епархией РПЦ. Тогда же синод "почислил на покой" архиерея.

Высказывания экзарха

Митрополит Леонид неоднократно выступал в своем Telegram-канале с резкими высказываниями по различным вопросам. Так, в августе-сентябре в нескольких постах он раскритиковал сотрудников пограничной службы за их "неприемлемое", по его оценке, обращение со студентами из Африки, прибывшими на обучение в духовных заведениях Русской православной церкви.

В июне 2023 года экзарх увидел признаки "саботажа" в намерении Министерства культуры РФ забрать икону "Троица" Андрея Рублева на длительную реставрацию из храма Христа Спасителя. После этого на официальном сайте Русской православной церкви появилось заявление о том, что "безответственные высказывания о якобы имеющем место саботаже со стороны Минкультуры России исполнения указания президента РФ о передаче иконы в пользование церкви не имеют под собой никаких оснований".