В ФРГ фермеры блокировали один из въездов на территорию порта Бремерхафена

В полиции сообщили, что речь идет "о спонтанной акции", заранее о ней известно не было

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Германские фермеры на 30 тракторах блокировали подъезд к территории порта Бремерхафена - второго по объемам перевалки грузов в ФРГ. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на заявление представителя правительства.

По данным агентства, остается открытым въезд на территорию порта с противоположной стороны. В полиции указали, что речь идет "о спонтанной акции", заранее о ней известно не было. Как долго она продлится, неизвестно.

Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. Это стало необходимым после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Несколько статей экономии коснулся фермеров, которых собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета €480 млн ежегодно. За этим последовали масштабные протесты. 4 января стало известно, что кабмин ФРГ решил скорректировать планы: льготы будут отменяться не сразу, а постепенно и не в полном объеме. Это не устроило фермеров, они решили не отказываться от протестов.

8 января германские фермеры возобновили проведение акций: они блокировали развязки на федеральных трассах в разных частях ФРГ, контейнерные терминалы в грузовых портах. Завершающая демонстрация прошла 15 января в Берлине, протестующие пригнали к Бранденбургским воротам 5 тыс. единиц сельхозтехники.