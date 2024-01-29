У берегов Греции нашли затонувшую в 1918 году подлодку Floreal

Исследователь Костас Токтаридис отметил, что она "в отличном состоянии"

АФИНЫ, 29 января. /ТАСС/. Группа подводных исследователей во главе с греком Костасом Токтаридисом обнаружила на глубине 98 м в заливе Термаикос затонувшую в 1918 году во время Первой мировой войны французскую подводную лодку Floreal. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

"В районе крушения были очень сильные подводные течения и плохая видимость, типичная для этого района. Подводная лодка лежит на илистом дне залива Термаикос с небольшим наклоном вправо и вперед. Ее перископы опущены. Видны 65-миллиметровая артиллерийская пушка и торпедные аппараты. Один из люков остается полуоткрытым", - сказал Токтаридис.

По информации агентства, это шестая затонувшая подводная лодка, которую обнаружила команда Токтаридиса. Floreal считается редкой паровой подводной лодкой особого дизайна. Серия подлодок ВМС Франции Pluviose, к которой принадлежала Floreal, была, по сути, первым классом подводных кораблей с боевыми возможностями, которые начали массово строить в 1907-1910 годах. Спроектированная французским инженером-новатором Альфредом Максимом Лобёфом, Floreal была кораблем с максимальной дальностью плавания в надводном положении в 1 390 морских миль со скоростью 8,5 узла, максимальной скоростью 12 узлов и вооружением из 8 торпед. Подлодка имела длину 51 м, ширину 5 м, водоизмещение 553 тонн в подводном положении и 404 тонны в надводном. На ней могли находиться 25 членов экипажа.

В начале войны Floreal вошла в состав французского военно-морского флота с целью осуществления противолодочного патрулирования. Ее направили в район Средиземного моря близ Салоник весной 1918 года. Рано утром 8 февраля 1918 года Floreal в сопровождении эсминца Balliste вышла из Салоник и направилась в порт Патры. Погода была ясная, видимость хорошая. Эсминец находился в 400 м позади подводной лодки. В то же время в Термаикос зашел британский грузовой пароход Magda в сопровождении разведывательного корабля HMS Hazel. В 01:30, находясь позади и слева от парохода Magda, HMS Hazel заметил силуэт небольшой подводной лодки впереди и по правому борту на расстоянии 100 м. Столкновение было неизбежным, и через минуту разведывательный корабль протаранил Floreal.

Эсминец Balliste немедленно направился на помощь потерпевшей бедствие подводной лодке и попытался отбуксировать ее обратно в Салоники. Приток воды в подлодку был очень сильным, поэтому моряки решили направиться в сторону ближайшего побережья - полуострова Халкидики. Несмотря на все усилия, подводная лодка затонула в 03:25 в заливе Термаикос после того, как ее покинул весь экипаж.

"Затонувшая подводная лодка сохранилась в отличном состоянии. Время словно остановилось в момент ее затопления в 1918 году", - отметил Токтаридис.