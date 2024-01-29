Вузы РФ будут участвовать в обеспечении технологического суверенитета страны

По данным Совбеза, для подготовки военных специалистов в университете был сделан акцент на обеспечении военно-учебного центра военной и специальной техникой и военно-учебным имуществом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Российские вузы будут участвовать в обеспечении технологического суверенитета РФ в оборонно-промышленном комплексе, соответствующие планы наметили на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности, которое провел в Санкт-Петербурге секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Мероприятие прошло на площадке одного из ведущих инженерных вузов России - Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, неофициально - Корабелка).

"Намечены планы участия высших учебных заведений в обеспечении технологического суверенитета России в отраслях оборонно-промышленного комплекса", - сообщила пресс-служба аппарата Совбеза по итогам совещания.

Для подготовки военных специалистов в университете был сделан акцент на обеспечении военно-учебного центра военной и специальной техникой и военно-учебным имуществом, отмечается в сообщении.

Также запланировано дальнейшее совершенствование объектов учебно-научной и социально-бытовой базы Корабелки. Кроме того, рассмотрены вопросы дальнейшего развития сети инженерных классов в общеобразовательных учреждениях, их создания и технического оснащения. Подчеркнута необходимость обеспечения инженерных специальностей вузов высокомотированными абитуриентами.

Помимо этого, на совещании обсуждались вопросы создания национальной сети технологических центров на базе региональных университетов и предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности.

"Отдельное внимание уделено созданию сети центров лазерных и аддитивных технологий на базе технических университетов и предприятий ОПК. Указано на важность ускоренного внедрения современных технологий и повышения эффективности производства продукции, применяемой в судостроении, авиационной и атомной отраслях", - говорится в сообщении.

Кроме того, даны поручения, связанные с внедрением на отечественных верфях передовых отечественных технологий, продолжением финансовой поддержки цифровой трансформации судостроительных предприятий.

В совещании приняли участие представители Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторга РФ, госкорпораций, вузов Санкт-Петербурга, компаний оборонно-промышленного комплекса.