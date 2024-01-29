В Архангельске восстановили систему оплаты в автобусах после кибератаки

Компания-перевозчик "Рико" ранее сообщала, что 28 января совершены атаки на систему оплаты "Сбертройка"

АРХАНГЕЛЬСК, 29 января. /ТАСС/. Система оплаты проезда в общественном транспорте в Архангельске восстановлена после кибератаки, сообщает пресс-служба администрации города.

"Сегодня в автобусах вновь можно оплатить проезд банковской картой. Во второй половине дня [28 января] начался запуск системы оплаты, и сегодня, 29 января, она работает в штатном режиме", - указано в сообщении.

28 января компания-перевозчик "Рико" в Архангельске сообщила, что не берет плату за проезд в автобусах из-за DDoS-атаки на систему оплаты "Сбертройка", пассажиров возили бесплатно.

ООО "Сбертройка" при этом уточняет, что работы по восстановлению сервисов билетной системы будут продолжаться в течение суток. В связи с этим могут возникать временные сложности с оплатой.

"Рико" - самый крупный перевозчик в Архангельске, он обслуживает значительную часть автобусных маршрутов в городе. В Архангельске есть только автобусный общественный транспорт.